Директор Алибасова пояснил слова о «спектакле» с отравлением продюсера группы «На-На»

СЕГОДНЯ 00:41 2019-06-28T00:57:52+03:00

Бари Алибасов хорошо себя чувствует и полон творческих планов Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Горжанкин утверждает, что он имел в виду только то, что все происходящее «в нашей жизни – это спектакль»

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Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин пояснил свои слова о «спектакле» с отравлением продюсера группы «На-На».

«Я имел в виду, что все, что происходит в нашей жизни – это спектакль. Я имел в виду в таком контексте», - заявил он.

Горжанкин уточнил, что факт госпитализации продюсера «официально доказан»: «Бари Каримович отравился, он лежал в больнице, есть все заключения».

«Положили Бари Алибасова в больницу, и можно было бы сидеть и молчать. А мы информировали, сообщали о том, как он себя чувствует, какие заявления делает. Поэтому тема привлекла внимание», - сказал пиар-директор в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что «это реальные события, все доказательства есть», и отметил, что теперь Алибасов хорошо себя чувствует и полон творческих планов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале июня стало известно, что продюсер по ошибке выпил техническую жидкость «Крот» для прочистки труб и попал в реанимацию НИИ им. Склифосовского. Сообщалось, что у него тяжелейший химический ожог пищевода и желудка, и он уже никогда не сможет питаться самостоятельно, на всю жизнь останется инвалидом.

Однако шоумен подозрительно быстро пошел на поправку, появились слухи о том, что отравление было инсценировкой ради пиара. А в четверг, 27 июня, Вадим Горжанкин в интервью «Вечерней Москве» назвал произошедшее «спектаклем».

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/716077" frameborder="0"></iframe> Бари Алибасов рассказал о своём состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU