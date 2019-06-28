2019-06-28T01:16:12+03:00
Политика

Российские журналисты попали под обстрел ВСУ на окраине Донецка

К счастью, никто не пострадал
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Под огонь украинских силовиков в Донбассе попали корреспонденты News front, РИА Новости и независимые журналистыПод огонь украинских силовиков в Донбассе попали корреспонденты News front, РИА Новости и независимые журналистыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В четверг, 27 июня, российские журналисты попали под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) на окраине Донецка. Под огонь украинских силовиков, открывших стрельбу около 18:00 попали репортеры News front, РИА Новости и независимые журналисты. К счастью, никто из них не пострадал.

КСТАТИ

Что такое Минские соглашения и почему они не выполняются

Минские соглашения были подписаны несколько лет назад – сначала 5 сентября 2014-го, а затем дополнены 12 февраля 2015-го. И, несмотря на то, что договоренности должны были быть выполнены еще до конца 2015 года, они тормозятся до сих пор (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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