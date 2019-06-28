2019-06-28T02:50:52+03:00
Политика

Турция объявила о гибели своего военного в сирийском Идлибе

Еще трое турецких солдат получили ранения при обстреле наблюдательного пункта
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Турция объявила о гибели своего военного в сирийском ИдлибеТурция объявила о гибели своего военного в сирийском ИдлибеФото: REUTERS
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Министерство национальной обороны Турции сообщило, что в результате обстрела одного из двенадцати наблюдательных пунктов турецкой армии сирийской провинции Идлиб погиб военнослужащий, еще трое получили ранения.

В заявлении военного ведомства Турции говорится, что «преднамеренный артиллерийский обстрел нашего наблюдательного пункта под номером 10» был совершён из региона САР, который находится под контролем правительственных войск Сирии.

«В результате нападения погиб наш солдат, ещё трое военных получили ранения», - цитирует заявление турецкого Минобороны ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Россия и Турция с 12 июня договорились прекратить огонь в Идлибе. Решение об установлении режима полного прекращения огня в провинции, которая пока находится под контролем ряда незаконных вооруженных группировок, было достигнуто по инициативе российской стороны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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