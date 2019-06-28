Путин призвал БРИКС вместе искать решение проблем в мировой торговле

СЕГОДНЯ 05:55 2019-06-28T06:01:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами стран БРИКС (Бразилия, Индия, Китай и ЮАР) в японском городе Осака отметил, что ситуация в мировой экономике не может не вызывать беспокойство, и призвал зарубежных коллег вместе искать пути решения общих проблем.

По словам главы российского государства, «международная торговля перестает быть локомотивом экономического роста и испытывает все более тяжелое бремя протекционизма, политически мотивированных ограничений и барьеров», налицо слабые показатели деловой активности, увеличение мирового долга, а также высокая волатильность на финансовых, валютных и сырьевых рынках.

«В этих условиях, как представляется, страны БРИКС должны занимать инициативную роль в формировании более справедливой и устойчивой модели глобального развития на принципах равноправия, уважения суверенитета и учета интереса всех стран», - подчеркнул Владимир Путин.

Он добавил, что нужно искать совместные решения, варианты возможных договоренностей, «которые могли бы стать основой для обсуждения в более широком кругу заинтересованных государств». Кроме того, президент России призвал страны БРИКС активнее использовать расчеты в национальных валютах, передает РИА Новости.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, около трех часов ночи по московскому времени Владимир Путин прибыл в Осаку на саммит «Большой двадцатки». Его рабочий день в пятницу начался со встречи с лидерами БРИКС, после которой он отдельно пообщается с Си Цзиньпином и Нарендрой Моди.

Кроме того, в этот день у главы российского государства запланированы встречи и с другими зарубежными лидерами, в частности – с американским коллегой Дональдом Трампом и британским премьером Терезой Мэй. Владимир Путин проведет в Осаке два дня и примет участие в четырех рабочих заседаниях саммита.

ИСТОЧНИК KP.RU