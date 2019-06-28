Трамп и Меркель в Осаке обсудили Украину, Иран и Ливию

СЕГОДНЯ 07:55 2019-06-28T07:55:05+03:00

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель на встрече в Осаке Фото: REUTERS

Президент США с канцлером Германии обменялись мнениями о торговых переговорах с Китаем

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На полях открывшегося в японской Осаке саммита «Большой двадцатки» прошла встреча президента США Дональда Трампа с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Лидеры двух стран обсудили «широкий спектр вопросов, включая опасную деятельность Ирана на Ближнем Востоке, стабилизацию ситуации в Ливии, а также поддержку экономических реформ на Украине», сообщает пресс-служба Белого дома.

Кроме того, Дональд Трамп и Ангела Меркель «обменялись мнениями относительно продолжающихся переговоров с Китаем и установления справедливых стандартов глобальной торговли». Детали пресс-служба американской президентской администрации не приводит.

Напомним, как писал сайт kp.ru, глава Белого дома прибыл в Осаку на саммит «Большой двадцатки» еще накануне днем. Причем он прилетел без первой леди Америки, в этой поездке вместо Мелании его сопровождает дочь Иванка.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 28 июня, в Осаке состоится встреча президентов России и США. Начало переговоров Владимира Путина с Дональдом Трампом запланировано на 14:00 по местному времени (08:00 мск).

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ИСТОЧНИК KP.RU