Путин: Россия примет саммит БРИКС летом 2020 года

СЕГОДНЯ 09:02 2019-06-28T09:02:16+03:00

Президент РФ также пригласил лидера ЮАР Сирила Рамапосу на саммит "Россия - Африка" в Сочи [видео]

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Президент России Владимир Путин завил, что Москва примет саммит БРИКС летом 2020 года. Об этом он сказал на встрече с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой, которая состоялась в пятницу на полях саммита G20.

"В ноябре нам предстоит вместе поработать в Бразилии в рамках БРИКС, в следующем же году летом проведем очередное заседание в формате "пятерки" в России", - сообщил российский лидер.

Кроме того, Путин пригласил лидера ЮАР на саммит "Россия - Африка", проведение которого запланировано на 24 октября текущего года в Сочи.

Напомним, 28-29 июня в Осаке проходит саммит стран «Большой двадцатки». Как ранее писал сайт kp.ru, в настоящее время в рамках данного мероприятия Путин проводит встречу со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/717185" frameborder="0"></iframe> "Считаем контрпродуктивными попытки разрушить ВТО или понизить ее роль" - Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU