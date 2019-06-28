Путин: Россия примет саммит БРИКС летом 2020 года
Президент России Владимир Путин завил, что Москва примет саммит БРИКС летом 2020 года. Об этом он сказал на встрече с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой, которая состоялась в пятницу на полях саммита G20.
"В ноябре нам предстоит вместе поработать в Бразилии в рамках БРИКС, в следующем же году летом проведем очередное заседание в формате "пятерки" в России", - сообщил российский лидер.
Кроме того, Путин пригласил лидера ЮАР на саммит "Россия - Африка", проведение которого запланировано на 24 октября текущего года в Сочи.
Напомним, 28-29 июня в Осаке проходит саммит стран «Большой двадцатки». Как ранее писал сайт kp.ru, в настоящее время в рамках данного мероприятия Путин проводит встречу со своим американским коллегой Дональдом Трампом.
"Считаем контрпродуктивными попытки разрушить ВТО или понизить ее роль" - Путин.
ИСТОЧНИК KP.RU