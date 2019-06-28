Орешкин: у участников G20 отсутствует единая позиция о развитии институтов ВТО

СЕГОДНЯ 09:24 2019-06-28T09:24:37+03:00

Министр экономического развития России отметил, что конкретных сиюминутных решений по реформе института на саммите не примут

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Участники саммита «Большой двадцатки» обсуждают вопросы, связанные с работой Всемирной торговой организации (ВТО). Однако, как заявил министр экономического развития России Максим Орешкин, консолидированной позиции по вопросу реформированию этого института пока нет.

"Все говорят о том, что нужно решать проблемы. Проблемы очевидны, это повторяют все участники саммита - это проблемы, связанные с реформированием ВТО, - сказал он по итогам первого заседания G20. - Но на самом деле консолидированной позиции пока нет".

Кроме того, Орешкин не ожидает принятия по итогам саммита сиюминутных конкретных решений по реформированию института ВТО.

Напомним, 28-29 июня в Осаке проходит саммит стран G20. Президент России Владимир Путин проведет здесь два дня и примет участие в четырех рабочих заседаниях. Кроме того, у российского лидера намечен ряд двусторонних встреч, в частности с главой Белого дома Дональдом Трампом и британским премьером Терезой Мэй.

ИСТОЧНИК KP.RU