Производителей смартфонов хотят обязать предустанавливать российские приложения

СЕГОДНЯ 09:45 2019-06-28T09:45:42+03:00

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Производителей смартфонов, продаваемых на российских рынках, хотят обязать к предустановке отечественных приложений, прежде чем отправить гаджеты на реализацию. К этой идее накануне вернулись в Минкомсвязи. В ведомстве уже даже разработали проект соответствующих правок в закон о связи. В ближайшие дни его должны опубликовать для публичного обсуждения.

Интересно, что начале года Федеральная антимонопольная служба представляла похожий проект. При его разработке использовался опыт коллег из Южной Кореи и Китая. Он был отправлен на согласование в Минкомсвязи. Именно на этом этапе процесс тогда и остановился.

Как сообщают «Ведомости», тогда Минкомсвязи официально выразил скепсис в эффективности подобных норм поддержки отечественных разработчиков. Ведомство уже согласовало с ФАС проект. Коснется ли нововведение гаджетов, которые уже поступили на реализацию пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU