Главный дизайнер Apple покидает компанию в этом году

СЕГОДНЯ 11:17 2019-06-28T11:17:47+03:00

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Главный дизайнер Apple Джонатан Айв, который проработал в американской компании более 20 лет, покидает свой пост до конца текущего года. Отмечается, что он намерен создать собственную дизайнерскую компанию LoveFrom.

"Хотя я и не буду работать на Apple, я все еще буду включен (в работу с ней) - надеюсь, в течение долгих лет", - приводит слова дизайнера газета Financial Times.

Новая компания легендарного дизайнера начнет работу со следующего года. Предполагается, что ее офис будет находиться в Калифорнии. Первым клиентом компании станет Apple.

Джонатан Айв считает одним из самых известных дизайнеров мира, а также «хранителем всей эстетики Apple». Он отвечал абсолютно за все ее дизайнерские решения, начиная от внешнего вида и интерфейса устройств, и заканчивая интерьером магазинов и крупных архитектурных сооружений.

ИСТОЧНИК KP.RU