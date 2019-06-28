Главный дизайнер Apple покидает компанию в этом году
Главный дизайнер Apple Джонатан Айв, который проработал в американской компании более 20 лет, покидает свой пост до конца текущего года. Отмечается, что он намерен создать собственную дизайнерскую компанию LoveFrom.
"Хотя я и не буду работать на Apple, я все еще буду включен (в работу с ней) - надеюсь, в течение долгих лет", - приводит слова дизайнера газета Financial Times.
Новая компания легендарного дизайнера начнет работу со следующего года. Предполагается, что ее офис будет находиться в Калифорнии. Первым клиентом компании станет Apple.
Джонатан Айв считает одним из самых известных дизайнеров мира, а также «хранителем всей эстетики Apple». Он отвечал абсолютно за все ее дизайнерские решения, начиная от внешнего вида и интерфейса устройств, и заканчивая интерьером магазинов и крупных архитектурных сооружений.
ИСТОЧНИК KP.RU