Кокорина и Мамаева отправят в одну колонию отбывать наказание

СЕГОДНЯ 12:22 2019-06-28T12:22:41+03:00

В Федеральной службе исполнения наказаний отметили, что их отправят в одну колонию в том случае, если футболисты сами не откажутся от этого [видео]

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Замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко сообщил, что футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий будут направлены в одну колонию для отбытия наказания.

«Все вместе будут отправлены в одну колонию в том случае, если от них лично не поступит отказных материалов», - сказал он. При этом Максименко не назвал колонию, в которую могут быть направлены осужденные. Он уточнил, что данная информация не разглашается до того, момента пока осужденные не прибудут на место.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что братья Кокорины попросили посадить их в одну колонию.

Напомним, Кокорин и Мамаев были арестованы в октябре 2018 года за дебош в центре Москвы. С того времени, они сидят в Бутырской тюрьме. 8 мая футболистов признали виновными в побоях и умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Они были приговорены к реальным срокам отбывания наказания. Кокорин получил полтора года колонии общего режима, а Мамаев – один год и пять месяцев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/714715" frameborder="0"></iframe> Адвокаты Кокорина несогласны с судом.

ИСТОЧНИК KP.RU