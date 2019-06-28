«Позитивный сигнал»: в Совфеде оценили встречу глав РФ и США

СЕГОДНЯ 12:52 2019-06-28T12:52:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Владимир Путин провел встречу с Дональдом Трампом на полях саммита G20 в японской Осаке. Это событие станет «позитивным сигналом» для всего мира, уверены в Совфеде. Сенатор Владимир Джабаров отметил, что стоит дождаться комментариев от главы нашего государства, а потом делать выводы. Но уже сейчас можно сказать, что Россия и США заинтересованы в диалоге и способны договориться.

Встреча длилась полтора часа и прошла за закрытыми дверями. За это время президенты успели обсудить многие накопившиеся вопросы, в том числе о торговых отношениях и контроле над вооружением.

-Лучше встречаться, чем игнорировать друг друга. Встреча Путина с Трампом — это позитивный сигнал миру. Все, кто планировал играть на противостоянии наших стран теперь сбавят обороты. Трамп понял, что дальше обострять нельзя. А Путин не раз подчеркивал, что Россия открыта диалог, — комментирует ФАН Владимир Джабаров.

Ранее появилась информация, что Дональд Трамп может приехать в Москву на 75-летие Победы. Трамп позитивно отнесся к приглашению российского лидера и может посетить нашу страну в 2020 году

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/717181" frameborder="0"></iframe> В Осаке началась встреча Путина и Трампа.Дмитрий СМИРНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU