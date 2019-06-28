Бразилия вышла в полуфинал Кубка Америки
Встреча сборных Бразилии и Парагвая в рамках четверти финала кубка Америки прошла в Порту-Алегри.
На 58-й минуте за жесткий фол был удален защитник парагвайцев Фабиан Бальбуэна, однако это не помогло бразильцам открыть счет ни в оставшееся время второго тайма, ни в добавленное, и даже - дополнительное.
Победу бразильцам принес игрок «Манчестера Сити» в серии пенальти, чей одиннадцатиметровый стал решающим.
Следующий соперник Бразилии определится в противостоянии Аргентины и Венесуэлы, которое состоится сегодня в 10 часов вечера по московскому времени.
По другую сторону сетки сразятся за право выхода в полуфинал Колумбия с Чили и Парагвай с Перу.
ИСТОЧНИК KP.RU