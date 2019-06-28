Бразилия вышла в полуфинал Кубка Америки

СЕГОДНЯ 16:12 2019-06-28T16:12:22+03:00

В полуфинал домашнего турнира бразильцы пробились лишь в серии пенальти. Фото: REUTERS

Хозяева турнира обыграли сборную Парагвая в серии пенальти и вышли в полуфинал

Изменить размер текста: A A

Встреча сборных Бразилии и Парагвая в рамках четверти финала кубка Америки прошла в Порту-Алегри.

На 58-й минуте за жесткий фол был удален защитник парагвайцев Фабиан Бальбуэна, однако это не помогло бразильцам открыть счет ни в оставшееся время второго тайма, ни в добавленное, и даже - дополнительное.

Победу бразильцам принес игрок «Манчестера Сити» в серии пенальти, чей одиннадцатиметровый стал решающим.

Следующий соперник Бразилии определится в противостоянии Аргентины и Венесуэлы, которое состоится сегодня в 10 часов вечера по московскому времени.

По другую сторону сетки сразятся за право выхода в полуфинал Колумбия с Чили и Парагвай с Перу.

ИСТОЧНИК KP.RU