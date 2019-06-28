Крупнейшая в Европе фабрика по производству сухих детских смесей открылась в Вологде

СЕГОДНЯ 13:05 2019-06-28T13:05:50+03:00

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Ранее подобная продукция выпускалась только на заводе компании в Швейцарии.

По плану фабрика будет производить не менее 12 000 тонн сухих детских смесей в год. Первый камень в основание новой фабрики был заложен при участии руководства компании и Губернатора Олега Кувшинникова в октябре 2017 года. В кратчайшие сроки был модернизирован цех, закуплено современное оборудование, увеличены площади лаборатории, построен новый склад и упаковочный центр. Объем инвестиций превысил 1,9 млрд. рублей.

В Правительстве области рассчитывают, что уже в ближайшем будущем для производства смесей будет использоваться вологодское молоко. Пока же, несмотря на перевод в Россию основной части производства детских смесей, сырье компания по-прежнему закупает за рубежом.

Как подчеркнул Олег Кувшинников, то что Нестле выбрала для запуска нового проекта именно Вологду – показатель благоприятного делового климата региона. В прошлом году инвестиции в основной капитал предприятий области достигли исторического максимума за последние 6 лет и составили порядка 150 млрд. рублей, а их общий объем с 2012 года достиг почти 800 млрд.

ИСТОЧНИК KP.RU