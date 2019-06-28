Российские военные раздали гуманитарную помощь жителям Сирии

СЕГОДНЯ 13:10 2019-06-28T13:10:00+03:00

За сутки в Сирии было проведено 4 гуманитарные акции Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

В Сирии продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и и оказание всесторонней помощи местным жителям. За прошедшие сутки представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели четыре гуманитарные акции в населенных пунктах Джисрейн провинции Дамаск, Хербет-эль-Хамам провинции Хомс, Ашамия провинции Латакия и в районе Ханану Шаркий города Алеппо.

Всего же с начала работы Центра российские представители организовали и провели 2153 гуманитарных акции. Общий вес гуманитарного груза, переданного сирийским местным жителям, составил более 3450 тонн.

Продолжается оказание содействия в восстановлении инфраструктуры и создании условий для возвращения беженцев. На сегодняшний день в Сирии восстановлено уже почти 32 тысячи жилых домов, 869 образовательных и 175 медицинских учреждений. Кроме того отремонтировано более тысячи километров автомобильных дорог, передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU