2019-06-28T13:29:44+03:00
Происшествия

В московской квартире покончил с собой офицер Росгвардии

Тело командира взвода обнаружили 27 июня
Артем ДЕГТЯРЕВ
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47-летний офицер Росгвардии покончил с собой47-летний офицер Росгвардии покончил с собойФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Инцидент произошел 27 июня в Москве. В квартире одной из многоэтажек в Пресненском районе столицы был обнаружен труп 47-летнего офицера войск национальной гвардии Косоногова Евгения.

- В жилом доме по улице 3-я Красногвардейская обнаружен труп Косоногова Е., который занимал должность заместителя командира взвода УВО национальной гвардии России по ЦАО. 47-летний офицер Росгвардии покончил с собой. Ведется следствие, - рассказал КП источник в правоохранительных органах

Известно так же, что на момент смерти офицер находился в очередном отпуске. Правоохранительные органы ведут следствие и выясняют все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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