В московской квартире покончил с собой офицер Росгвардии
Инцидент произошел 27 июня в Москве. В квартире одной из многоэтажек в Пресненском районе столицы был обнаружен труп 47-летнего офицера войск национальной гвардии Косоногова Евгения.
- В жилом доме по улице 3-я Красногвардейская обнаружен труп Косоногова Е., который занимал должность заместителя командира взвода УВО национальной гвардии России по ЦАО. 47-летний офицер Росгвардии покончил с собой. Ведется следствие, - рассказал КП источник в правоохранительных органах
Известно так же, что на момент смерти офицер находился в очередном отпуске. Правоохранительные органы ведут следствие и выясняют все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU