Создатели «раздевающего» девушку приложения временно закрыли проект

СЕГОДНЯ 13:24 2019-06-28T13:24:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Разработчики платного приложения DeepNude, которое при помощи нейросетей позволяет «раздевать» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта спустя несколько дней после его запуска.

«Мы не ожидали такой популярности приложения, поэтому сейчас наши серверы нуждаются в усилении, - говорится в их сообщении в «Твиттере». - Мы очень небольшая команда. Нам нужно исправить некоторые ошибки и отдышаться». По словам разработчиков, сейчас ведется работа, направленная на то, чтобы сделать приложение более «стабильным».

Приложение DeepNude стало доступно для пользователей 23 июня. Сообщалось, что его разработчики в перспективе обещали «раздевать» и мужчин, как они отметили, фотографий обнаженных женщин в интернете гораздо больше, пока этот функционал пока недоступен.

Кстати, в настоящее время мошенники придумывают все новые и новые интернет-разводки. Ранее «КП» попыталась выяснить, кто им помогает и кто их покрывает.

ИСТОЧНИК KP.RU