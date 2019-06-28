Мэй: нормализация отношений между Лондоном и Москвой сейчас невозможна

СЕГОДНЯ 13:46 2019-06-28T13:46:08+03:00

По словам представителя британского премьера, Мэй дала понять, что у Лондона "есть неопровержимые доказательства" виновности российской стороны в инциденте в Солсбери

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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на полях G20 в Осаке провели двусторонние переговоры. Как сообщил представитель британской стороны, Мэй сообщила Путину, что нормализация отношений между Британией и РФ в текущей ситуации невозможна.

"Нормализация наших двусторонних отношений невозможна до тех пор, пока Россия не прекратит свои безответственные и дестабилизирующие действия", - приводит его слова агентство Press Association.

Отмечается, что в ходе переговоров Путин и Мэй обсуждали инцидент в Солсбери. По словам представителя британского лидера, премьер Великобритании дала понять, что у Лондона "есть неопровержимые доказательства" виновности российской стороны в этом.

Кроме того, стороны обсудили конфликт на Украине, иранскую ядерную сделку , а также ситуацию в Сирии.

До этой встречи Путин и Мэй встречались всего лишь раз в 2016 году.

ИСТОЧНИК KP.RU