Мэй: нормализация отношений между Лондоном и Москвой сейчас невозможна
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на полях G20 в Осаке провели двусторонние переговоры. Как сообщил представитель британской стороны, Мэй сообщила Путину, что нормализация отношений между Британией и РФ в текущей ситуации невозможна.
"Нормализация наших двусторонних отношений невозможна до тех пор, пока Россия не прекратит свои безответственные и дестабилизирующие действия", - приводит его слова агентство Press Association.
Отмечается, что в ходе переговоров Путин и Мэй обсуждали инцидент в Солсбери. По словам представителя британского лидера, премьер Великобритании дала понять, что у Лондона "есть неопровержимые доказательства" виновности российской стороны в этом.
Кроме того, стороны обсудили конфликт на Украине, иранскую ядерную сделку , а также ситуацию в Сирии.
До этой встречи Путин и Мэй встречались всего лишь раз в 2016 году.
ИСТОЧНИК KP.RU