Японская полиция арестовала россиянина за граффити у дворца императора

СЕГОДНЯ 14:00 2019-06-28T14:00:18+03:00

23-летний гражданин России якобы нанес из баллончика рисунок на трансформаторную будку недалеко от резиденции Нарухито

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Японская полиция арестовала россиянина по подозрению в нанесении граффити на стены в районе Дворца Акасака в центре Токио, где проживает император Японии Нарухито и его супруга, императрица Масако.

В Токийском полицейском участке сообщили, что якобы 23-летний Глеб Песочный нанес красной краской из баллончика рисунок на трансформаторную будку, расположенную недалеко от резиденции монарха. Позже похожие граффити были обнаружены на изгороди в районе дворца и других объектах, передает ТАСС.

Как рассказал в пятницу, 28 июня, сотрудник консульского отдела посольства РФ, который встретился с Глебом Песочным, арестованный чувствует себя нормально.

«Ему предоставляют переводчика, на нарушение прав не жалуется, - рассказал дипломат. - Глеб вины своей не признает, юриста ему предоставят за счет японской стороны».

ИСТОЧНИК KP.RU