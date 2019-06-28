Замглавы МИД Грузии отказался давать юридические гарантии безопасности россиянам

СЕГОДНЯ 14:16 2019-06-28T14:16:30+03:00

По словам Александр Хвтисиашвили, они уже и так существуют

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Заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили отказался давать юридические гарантии безопасности россиянам в Грузии, считая, что они уже есть.

«Мы уже гарантируем", - так он ответил на вопрос РИА Новости о том, готовы ли дать гарантии безопасности россиянам в Грузии. Кроме того, Хвтисиашвили добавил, что «за последние пять лет не было, и сейчас не было, у российских туристов спросите».

Напомним, 20 июня ситуация в Грузии значительно обострилась. В Тбилиси произошли массовые протесты и столкновения с полицией. Число пострадавших перевалило за три сотни. Во всем происходящем обвинили российскую делегацию, которая приехала на православный форум.

В ответ на это на следующий день президент России Владимир Путин запретил осуществлять воздушные перевозки из РФ. Решение принято в целях обеспечения национальной безопасности и защиты граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU