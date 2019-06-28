На Кипре нашли затонувший корабль с древнеримскими амфорами

СЕГОДНЯ 14:39 2019-06-28T14:39:20+03:00

Найденные сосуды предназначались для перевозки масла и вина

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У южного побережья Кипра, неподалеку от популярного курорта Протарас, обнаружили затонувший римский корабль, на борту которого находится большой груз амфор.

Обнаружившие корабль дайверы отмечают, что находка удивительно хорошо сохранилась - это первое найденное археологами кораблекрушение римского периода, не разграбленное кем-либо. Проведение подводного археологического исследования этого корабля будет первым проектом, средства на который выделит правительство Кипра.

"Судно перевозило амфоры... скорее всего, из Сирии и Киликии, прибрежного региона, который сегодня является частью южной Турции", - сообщается в пресс-релизе Департамента древностей Кипра.

Специалисты считают, что изучение судна и его содержимого поможет узнать новые подробности о морских торговых сообщениях между Кипром и другими провинциями Римской империи.

ИСТОЧНИК KP.RU