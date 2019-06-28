ДНР и ЛНР в одностороннем порядке передали Украине четырех пленных
Представители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) передали главе политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку четырех украинских пленных. Церемония состоялась в аэропорту Минска.
Медведчук рассказал, что в ближайшее время освобожденные украинцы самолетом покинут белорусскую столицу. Кроме того, он также отметил, что обращался к России с инициативой об освобождении осужденных в РФ украинцев. По его словам, переговоры об этом идут.
При этом, депутат Верховной рады, член партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич обвинил президент Украины Владимир Зеленский бездействует в вопросе обмена пленными в Донбассе, несмотря на его предвыборные обещания.
Накануне сайт kp.ru писал, что главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник пришли к соглашению отпустить четырех украинских пленных. Такое решение было принято на встрече с Медведчуком в Минске.
ИСТОЧНИК KP.RU