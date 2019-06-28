ДНР и ЛНР в одностороннем порядке передали Украине четырех пленных

СЕГОДНЯ 14:33 2019-06-28T14:33:00+03:00

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Представители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) передали главе политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку четырех украинских пленных. Церемония состоялась в аэропорту Минска.

Медведчук рассказал, что в ближайшее время освобожденные украинцы самолетом покинут белорусскую столицу. Кроме того, он также отметил, что обращался к России с инициативой об освобождении осужденных в РФ украинцев. По его словам, переговоры об этом идут.

При этом, депутат Верховной рады, член партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич обвинил президент Украины Владимир Зеленский бездействует в вопросе обмена пленными в Донбассе, несмотря на его предвыборные обещания.

Накануне сайт kp.ru писал, что главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник пришли к соглашению отпустить четырех украинских пленных. Такое решение было принято на встрече с Медведчуком в Минске.

ИСТОЧНИК KP.RU