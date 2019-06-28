National Interest: Литва готовится к войне с Россией
Несмотря на то, что вероятность "российской агрессии" против Литвы невысокая, Вильнюс сохраняет антироссийскую истерию и ведет подготовку к маловероятной войне.
Литовские власти, как пишет издание National Interest, полагают, что Москва расценивает Прибалтику как «потерянные территории». При этом Вильнюс переживает из-за модернизации российской армии и укрепления Калининграда.
Отмечается, что на данный момент Литва может мобилизовать только 14 тысяч человек военных сухопутных сил и Военно-морских сил. Известно, что 4 тысячи прошли срочную службу и не имеют опыта.
В настоящее время в республике могут рассчитывать реально только на несколько тысяч волонтеров и военных Германии, Нидерландов и Чехии, расположенных в республике по программе НАТО.
Накануне президент России Владимир Путин сообщил, как писал сайт kp.ru, что в ближайшие годы в российские войска поступят новые ракетные комплексы и системы противовоздушной обороны. В качестве примера, президент назвал такие виды техники, как "Кинжал", "Пересвет", "Сармат", "Буревестник".
ИСТОЧНИК KP.RU