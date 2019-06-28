РФС опроверг информацию о госпитализации Никиты Симоняна

СЕГОДНЯ 15:08 2019-06-28T15:08:58+03:00

Ранее появилась информация, что первый вице-президент РФС госпитализирован в одну из московских больниц

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Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) 92-летний Никита Симонян проходил плановое обследование, состоянию его здоровья ничто не угрожает - РФС опроверг информацию о госпитализации заслуженного мастера спорта.

"Первый вице-президент РФС Никита Павлович Симонян сегодня находился на плановом обследовании в одной из московских больниц и уже вернулся домой. О его госпитализации речи не идет", - передает ТАСС сообщение пресс-службы Российского Футбольного Союза.

Ранее источник сообщил kp.ru, что 92-летний Симонян госпитализирован в одну из московских больниц и был направлен в реанимацию. Отмечалось, что бывший нападающий московского "Спартака" и сборной СССР сам обратился ко врачам, после осмотра медики решили оставить его в больнице.

Напомним, что Никита Симонян принимал участие в финальной жеребьевке Чемпионата мира по футболу 2018. Легендарный футболист - четырехкратный чемпион СССР в составе «Спартака».

ИСТОЧНИК KP.RU