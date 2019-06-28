2019-06-28T15:18:38+03:00
Политика

Трамп во время рукопожатия протянул премьерам Японии и Индии кулак

Политики не могли решить, как им втроем здороваться, и президент США нашел необычное решение
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент США Дональд Трамп (слева), премьер Японии Синдзо Абэ и премьер Индии Нарендре Моди (справа)Президент США Дональд Трамп (слева), премьер Японии Синдзо Абэ и премьер Индии Нарендре Моди (справа)Фото: REUTERS
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп встретился с премьер-министрами Японии и Индии Синдзо Абэ и Нарендрой Моди на полях саммита G20 в Осаке. Во время приветствия американский лидер протянул политикам не раскрытую ладонь, как это бывает при рукопожатиях, а кулак.

Дело в том, что во время небольшой фотосессии Трампа, Абэ и Моди попросили пожать друг другу руки. Политики не могли решить, как сделать это одновременно, или кому из них первому с кем здороваться, но президент США нашел выход из ситуации.

Он сжал свою правую руку в кулак и протянул премьерам. Они поняли задумку Трампа и со смехом повторили его действия. Видео было опубликовано на сайте телеканала C-SPAN.

Сайт kp.ru писал, что в пятницу, 28 июня, в японской Осаке стартовал саммит "Большой двадцатки". Ранее на полях мероприятия президент РФ Владимир Путин уже провел отдельную встречу с американским коллегой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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