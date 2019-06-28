Милан не сыграет в Лиге Европы 2019-2020

СЕГОДНЯ 16:00 2019-06-28T16:00:34+03:00

«Милан» сам попросил УЕФА исключить его из Лиги Европы на сезон 2019-2020, дабы избежать санкций по нарушению финансового феирплей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Итальянский клуб нарушил правила финансового феирплей и не сыграет в новом сезоне ЛЕ

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По данным официального канала клуба, Milan News, «Милан» сам попросил УЕФА исключить его из Лиги Европы на сезон 2019-2020, дабы избежать санкций по нарушению финансового феирплей.

Клуб должен будет выплатить 12 миллионов евро штрафа и к 2021 году должен показать динамику безубыточности, но этого не произошло. Поэтому «россонери» начали переговоры с УЕФА об исключении их из Лиги Европы на следующий сезон.

В случае достижения договоренности, в Лигу Европы вместо «Милана» выходит идущий следующим в турнирной таблицы «Торино», а столичная «Рома» попадает на турнир без квалификационного тура.

О достижении договоренности между «Миланом» и УЕФА должно было быть официально объявлено 19 июня, но суд откладывал вынесение решения из-за открытого дела против «Милана» в арбитражной палате Органа финансового контроля клубов УЕФА (CFCB). Та должна была приостановить рассмотрение дела «Милана» о нарушении финансового феир-плей и наложении санкций, прежде чем иск «Милана» в спортивный суд Лозанны (CAS) начнется рассматриваться. Затем дело в арбитражной палате будет рассмотрено повторно.

Сами «миланцы» были не против расстаться с международным турниром на один сезон, считая это меньшим злом, чем возможные санкции УЕФА.

Сегодня спортивный суд Лозанны вынес решение отстранить итальянский клуб «Милан» от участия в Лиге Европы сроком на один сезон.

Милан был официально исключен из списков клубов-участников и сетки плей-офф турнира.

ИСТОЧНИК KP.RU