Миллер дал прогноз ситуации с транзитом газа через Украину в 2020 году

СЕГОДНЯ 16:05 2019-06-28T16:05:31+03:00

Глава "Газпрома" заявил, что уже с 1 января будет очень "весело"

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1 января 2020 года истекает действующий контракт на транзит российского газа через территорию Украины. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер с юмором ответил на вопрос о том, какого развития этой ситуации ждать в новом году.

"Как будут развиваться события первого января, вы спрашиваете? Первого января — Новый год, новогодний праздник. Ну а если Новый год, значит, будет весело", — сказал предприниматель.

По его словам, "Газпром" пока не получал от Киева никаких официальных предложений о изменении контракта на транзит на своп газа. Имели место лишь заявления отдельных сотрудников "Нафтогаза" в социальных сетях.

Россия же готова продлить действующий контракт, но лишь в случае, если он будет экономически целесообразным, передает РИА Новости со ссылкой на Миллера.

Сайт kp.ru писал, что еще одним условием сохранения транзита является также справедливое урегулирование всех судебных споров между "Газпромом" и "Нафтогазом".

ИСТОЧНИК KP.RU