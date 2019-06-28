СЕГОДНЯ 16:45 2019-06-28T16:45:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Пользователи сети умиляются видеозаписи первой серьезной беседы молодого отца с его очаровательным сыном.

На видео отец смотрит с мальчиком телевизор и каждый раз, когда ребенок комментирует происходящее на экране бессвязными, но такими бойкими, попытками выразить мысль, его папа притворяется, что полностью понимает его и взволнованно отвечает: "Правда? Я тоже так думал!", "Да ты просто читаешь мои мысли, сын!"

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/717319" frameborder="0"></iframe> Отец и его юный сын-комментатор полюбились 60 миллионам пользователей.

Умилительное видео записала мама юного зрителя Шаниеке Приор, и жена второго героя ролика, соответственно.

А между прочим, именно такой стиль диалогов с детьми, традиционная речь, а не имитация детской тарабарщины, помогает им максимально качественно и быстро освоить язык.

Фото из профиля Shanieke PryorФото: facebook.com

Менее, чем за сутки, видео собрало более 17 миллионов просмотров, на сегодняшний день их уже около 60 миллионов, под записью более 300 тысяч комментариев людей, очарованных тем, как ,казалось бы, абсурдно, но так живо проходит их общение.

ИСТОЧНИК KP.RU