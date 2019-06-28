Минсельхоз исключает возможность дефицита риса в России
Министерство сельского хозяйства России исключает возможность дефицита риса в стране. Соответствующее заявление сделал первый заместитель главы ведомства Джамбулат Хатуов.
Сайт kp.ru писал, что на прошлой неделе "Южный рисовый союз", в который входят ведущие российские производители риса, сообщило о риске истощения запасов отечественной крупы уже к августу, поскольку на предприятиях осталось всего 82,7 тысячи тонн сырья. Однако здесь имелся ввиду лишь традиционный для Краснодарского края круглозерный рис.
"Россия производит 1 миллион тонн риса, этого полностью хватает для внутреннего потребления. Более того, 150 тысяч тонн экспортируется, и мы рассчитываем, что экспорт будет расти", - заявил Хатуов.
Он подтвердил, что Краснодарский край является лидером по производству риса среди российских регионов, но в последние годы данное направление развивается и в других регионах, в частности, в Дагестане и Калмыкии, передает РИА Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU