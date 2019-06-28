В Москве произошло еще одно нападение ядовитого паука на людей

СЕГОДНЯ 16:47 2019-06-28T16:47:51+03:00

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В Москве ядовитый паук каракурт, относящийся к виду "черных вдов", укусил пожилую женщину. Пострадавшую оперативно доставили в токсикологическое отделении НИИ Склифосовского, где специалисты оказали ей всю необходимую помощь.

Сам инцидент произошел в среду, 26 июня, в квартире на Большой Филевской.37-летний Дмитрий решил вымыть полы, а его 64-летняя мама в этот момент сидела на диване. В какой-то момент в комнате появился паук размером около 1,5 см. Сначала он прыгнул на ногу мужчине, а когда тот дернулся, отлетел в сторону пенсионерки и укусил ее в стопу.

Конечно начала быстро опухать. Благо Дмитрий когда-то служил в Средней Азии, а потому имел дело с ядовитыми насекомыми. Он поймал паука, посадил его в банку и вместе с ней и пострадавшей женщиной отправился в больницу.

Токсикологи НИИ, как и сам мужчина, пришли к выводу, что в квартиру пробрался каракурт. Пенсионерку госпитализировали и поставили ей капельницу. Откуда опасное насекомое взялось в квартире пока непонятно. Дмитрий предположил, что паук проснулся из-за ремонта в квартире этажом выше, или попал в комнату вместе с виноградом из теплых стран, ведь в Москве "черные вдовы" не водятся, передает сайт mk.ru.

К слову, это уже не первый подобный случай за последние несколько недель. Сайт kp.ru писал, что ранее ядовитые насекомые уже нападали на москвичей. Обострение ситуации, вероятнее всего, связано с резким потеплением. Но не стоит переживать - зимы эти насекомые не выдержат.

ИСТОЧНИК KP.RU