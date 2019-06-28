Экс-министр Грузии оценил реальную опасность для российских туристов

СЕГОДНЯ 17:41 2019-06-28T17:41:26+03:00

Он отметил, что ехать в страну стоит только по путевке или к кому-то в гости

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Заместитель главы Министерства иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили не смог дать юридические гарантии безопасности российским туристам. Постепенно количество наших соотечественников, которые планировали попасть в Грузию сокращается. С июля будет приостановлено сообщение между странами. Стоит ли рисковать и все же отправляться в отпуск в Грузию? Сейчас этим вопросом задаются многие, экс-министр госбезопасности страны Валерия Хабурдзании отметил, что ехать стоит, но не дикарями.

- Если есть человек, который встречает- грузин или вы приехали от турагентства, в знакомую гостиницу, то там безопасно. В Грузии никто никогда не посмеет своего гостя даже пальцем тронуть, — объяснил экс-министр телеканалу «360».

При этом он не исключил возможности провокаций. «Всегда может появиться какой-то дурак с лозунгом: «Русские — оккупанты».

Тем не менее, открытых нападений не будет, так как это может вызвать ярость народа. Многие грузины уже высказывали свое недовольство тем, что снижается турпоток из России. Это принесет большие убытки, по подсчетам Нацбанка страны, грузинская экономика недополучит порядка 300 миллионов долларов – это только до конца 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU