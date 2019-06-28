Песков рассказал об отношении Путина к либерализму
Взгляды президента России Владимира Путина близки к идеям либерализма, но при этом он не приемлет их агрессивного навязывания. Такое мнение озвучил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Сайт kp.ru писал, что ранее Путин в интервью газете Financial Times заявил о вступлении либерализма в противоречие с подавляющим населением Земли. По словам президента, идеология себя изжила.
"Безусловно, ему по-прежнему близки идеи либерализма. Но при этом он далек от того, чтобы считать всех остальных ошибающимися в своих взглядах", - сказал Песков.
Представитель Кремля считает, что либеральные идеи стали агрессивно доминирующими. Их буквально принудительно навязывают даже тем людям, кто не может принять такие взгляды в силу культурных или религиозных особенностей. Но это не значит, что идеологию нужно уничтожать.
"[Сам] Путин, действительно, в моем понимании продолжает оставаться очень близким к идеям либерализма", - цитирует ТАСС пресс-секретаря.
Перед саммитом G20 Путин дал интервью британской газете Financial Times.
ИСТОЧНИК KP.RU