Песков рассказал об отношении Путина к либерализму

СЕГОДНЯ 18:03 2019-06-28T18:03:23+03:00

Президент России поддерживает идеи этого течения, но не приемлет их навязывания людям

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Взгляды президента России Владимира Путина близки к идеям либерализма, но при этом он не приемлет их агрессивного навязывания. Такое мнение озвучил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Сайт kp.ru писал, что ранее Путин в интервью газете Financial Times заявил о вступлении либерализма в противоречие с подавляющим населением Земли. По словам президента, идеология себя изжила.

"Безусловно, ему по-прежнему близки идеи либерализма. Но при этом он далек от того, чтобы считать всех остальных ошибающимися в своих взглядах", - сказал Песков.

Представитель Кремля считает, что либеральные идеи стали агрессивно доминирующими. Их буквально принудительно навязывают даже тем людям, кто не может принять такие взгляды в силу культурных или религиозных особенностей. Но это не значит, что идеологию нужно уничтожать.

"[Сам] Путин, действительно, в моем понимании продолжает оставаться очень близким к идеям либерализма", - цитирует ТАСС пресс-секретаря.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/717186" frameborder="0"></iframe> Перед саммитом G20 Путин дал интервью британской газете Financial Times.

ИСТОЧНИК KP.RU