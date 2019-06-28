Путин и Мэй обсудили дело Скрипалей
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудили дело об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей во время встречи на полях саммита лидеров G20 в Осаке. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков,
"Она [встреча] началась в формате один на один только в присутствии переводчиков. В этом формате премьер-министр Мэй говорила о деле Скрипалей", - рассказал представитель Кремля.
По его словам, в ходе общения с российским лидером глава британского правительства получила все необходимые ответы на свои вопросы, а учитывая, что двусторонние связи на высшем уровне давно не поддерживались, тем было затронуто много.
Так, политики уже в расширенном составе обменялись мнениями по развитию торгово-экономических отношений между странами и международным проблемам, передает ТАСС.
Сайт kp.ru писал, что Скрипалей отравили в марте 2018 года в британском городе Солсбери. Последний раз глава семейства выходил на связь с родственниками в России в мае 2019-го.
Мария Захарова - о деле Скрипалей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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