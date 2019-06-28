Украинский Госстат назвал регионы, где самые высокие долги по зарплате

СЕГОДНЯ 18:38 2019-06-28T18:38:18+03:00

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Украинский Госстат посчитал долги по зарплате, которые накопились в стране. Общая сумма задолженности в мае выросла на 8,8% и к 1 июня достигла 1,541 млрд грн.

Сокращение задолженности было отмечено в Черновицкой (на 76,6%), Одесской (на 14,1%), Винницкой (на 9,6%), Хмельницкой (на 6,6%), Черниговской (на 6,2%), Сумской (на 3,1%), Полтавской (на 2,9%), Луганской (на 2,2%) областях и в Киеве (на 2,6%).

А вот негативная тенденция прослеживается во всех оставшихся регионах. Во Львовской области долги увеличились в два раза, в Волынской области прибавление на 33,5%, а в Херсонской на 31,6%.

В целом долги сократились в научной и технической деятельности, строительстве, страховании и финансовой отрасли, а вот в общепите здравоохранении, искусстве, образовании дела обстоят не очень хорошо. Там наоборот отмечается рост задолженности по заработной плате, сообщает сайт argumenti.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU