Ученые назвали основной фактор риска возникновения рака груди

СЕГОДНЯ 18:53 2019-06-28T18:53:40+03:00

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Ученые выявили основной фактор риска возникновения рака груди. Большое исследование, проведенное специалистами показало, что лишний вес способствует развитию опасной болезни.

Работа была опубликована в журнале The BMJ. Онколог Анатолий Махсон отметил, что каждые пять килограммов лишнего веса могут увеличивать риск от 4% до 8%.

Специалист отмечает, что это основной показатель и он доказан. Риск столкнуться с опасным заболеванием увеличивается у тех, кто имеет диагноз ожирение. Это связано с тем, что опухоль молочной железы зависит от гормонов, а жир продуцирует эстрогены, что приводит с развитию заболевания, пишет сайт argumenti.ru.

Рак молочной железы может развиться в любом возрасте. Точные причины его появления ещё наукой до конца не изучены. Поэтому в борьбе с этим недугом самое главное – профилактика и ранняя диагностика.

Запомните и соблюдайте простые правила:

Здоровое питание (На 30% снижает риск появления рака)

Движение (минимум 30 минутная пробежка в день)

Отказ от курения (На 70% уменьшает риск онкологических заболеваний)

Снижение потребление алкоголя (заметно снижает риск появления рака)

ИСТОЧНИК KP.RU