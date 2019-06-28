Ученые назвали основной фактор риска возникновения рака груди
Ученые выявили основной фактор риска возникновения рака груди. Большое исследование, проведенное специалистами показало, что лишний вес способствует развитию опасной болезни.
Работа была опубликована в журнале The BMJ. Онколог Анатолий Махсон отметил, что каждые пять килограммов лишнего веса могут увеличивать риск от 4% до 8%.
Специалист отмечает, что это основной показатель и он доказан. Риск столкнуться с опасным заболеванием увеличивается у тех, кто имеет диагноз ожирение. Это связано с тем, что опухоль молочной железы зависит от гормонов, а жир продуцирует эстрогены, что приводит с развитию заболевания, пишет сайт argumenti.ru.
Рак молочной железы может развиться в любом возрасте. Точные причины его появления ещё наукой до конца не изучены. Поэтому в борьбе с этим недугом самое главное – профилактика и ранняя диагностика.
Запомните и соблюдайте простые правила:
Здоровое питание (На 30% снижает риск появления рака)
Движение (минимум 30 минутная пробежка в день)
Отказ от курения (На 70% уменьшает риск онкологических заболеваний)
Снижение потребление алкоголя (заметно снижает риск появления рака)
ИСТОЧНИК KP.RU