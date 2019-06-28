В Госдуме оценили просьбу США к России не вмешиваться в выборы

СЕГОДНЯ 19:28 2019-06-28T19:28:21+03:00

Американцев призвали не судить всех по себе

Изменить размер текста: A A

В Госдуме отреагировали на призыв Дональда Трампа к Владимиру Путину не вмешиваться в выборы. Депутат Антон Морозов отметил, что «не нужно судить по себе». Для России суверенитет и принцип невмешательство во внутренние дела другого государства является основополагающим.

При этом депутат отметил, что желание США общаться с Россией - это «разумный подход».

- Мы надеемся, что данная тенденция сохранится. Будут не просто проходить встречи, будут вырабатывать новые итоговые документы, снижающие напряженность в наших взаимоотношениях, и по всему миру в том числе, — комментирует ФАН политик.

Напомним, просьба от Дональда Трампа прозвучала 28 июня на полях саммита G20 в японской Осаке. Перед началом переговоров журналисты поинтересовались у Трампа, обратится ли он к Путину с призывом не вмешиваться в выборы президента США. Трамп озвучил данную просьбу, что вызвало улыбку у лидеров двух стран.

Позже Владимир Путин и Дональд Трамп провели полуторачасовую встречу за закрытыми дверями, где обсуждалось много вопросом, в том числе вопросы вооружения и налаживания взаимоотношений.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/717191" frameborder="0"></iframe> "Не вмешивайся в выборы" - Трамп Путину.

ИСТОЧНИК KP.RU