Apple планирует производить компьютеры Mac Pro в Китае

СЕГОДНЯ 19:39 2019-06-28T19:39:42+03:00

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Американская компьютерная корпорация Apple заявила о планах перенести часть производства в Китай. В КНР планируют собирать новые компьютеры Mac Pro. Это экономически обоснованный шаг, который позволит существенно снизить расходы на производство.

Новость сообщает издание The Wall Street Journal. Источники поясняют, что «Apple уже привлекла подрядчика Quanta Computer Inc. для производства компьютеров стоимостью $6 тыс., а также для наращивания объемов производства на фабрике в Шанхае».

Данная фабрика удобно расположена, поблизости находятся другие поставщики цифрового гиганта, что не только сэкономит расходы на логистику, но и ускорит сам процесс сборки техники.

Компания Apple основана в 1976 году Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. В настоящее время в линейку продуктов входят iPhone, iPad, Mac, Apple Watch и Apple TV, сообщает газета "Известия".

Ранее сообщалось, что главный дизайнер Apple решил уйти из компании. Джони Айв собирается открыть собственную дизайнерскую фирму.

ИСТОЧНИК KP.RU