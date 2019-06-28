2019-06-28T19:54:21+03:00
Общество

Суд снизил штраф Звереву за одиночный пикет с 15 до 10 тысяч рублей

В марте стилист выступил с протестом против строительства завода на берегу Байкала
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сергей Зверев встал на защиту БайкалаСергей Зверев встал на защиту БайкалаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Московский городской суд снизил размер штрафа, выписанного стилисту Сергею Звереву за нарушение правил проведения одиночного пикета, с 15 до 10 тысяч рублей.

Напомним, что 3 марта 2019 года шоумен вышел с плакатом прямо на Красную площадь. Таким образом он хотел привлечь внимание к проблеме строительства китайского завода по розливу байкальской воды. А 13 мая Тверской суд признал Сергея виновным в совершении административного правонарушения. Дело в том, что закон о митингах запрещает проводить их на территориях, прилегающих к резиденциям президента России.

"Снизить размер назначенного Тверским судом наказания до 10 тыс. рублей", - цитирует ТАСС судью.

К слову, Кировский районный суд Иркутска в итоге признал незаконным разрешение на строительство завода на берегу Байкала, выданное компании "Аквасиб". Сайт kp.ru писал, что судебные приставы в конце мая отчитались о приостановке возведения сооружения.

Звезда против: за что судили Сергея Зверева.Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за одиночный пикет в защиту Байкала. Звезда снова в шоке...

ИСТОЧНИК KP.RU

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