Суд снизил штраф Звереву за одиночный пикет с 15 до 10 тысяч рублей
Московский городской суд снизил размер штрафа, выписанного стилисту Сергею Звереву за нарушение правил проведения одиночного пикета, с 15 до 10 тысяч рублей.
Напомним, что 3 марта 2019 года шоумен вышел с плакатом прямо на Красную площадь. Таким образом он хотел привлечь внимание к проблеме строительства китайского завода по розливу байкальской воды. А 13 мая Тверской суд признал Сергея виновным в совершении административного правонарушения. Дело в том, что закон о митингах запрещает проводить их на территориях, прилегающих к резиденциям президента России.
"Снизить размер назначенного Тверским судом наказания до 10 тыс. рублей", - цитирует ТАСС судью.
К слову, Кировский районный суд Иркутска в итоге признал незаконным разрешение на строительство завода на берегу Байкала, выданное компании "Аквасиб". Сайт kp.ru писал, что судебные приставы в конце мая отчитались о приостановке возведения сооружения.
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ИСТОЧНИК KP.RU