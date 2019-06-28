В "Нафтогазе" ответили на предложение главы "Газпрома" по транзиту

СЕГОДНЯ 20:34 2019-06-28T20:34:27+03:00

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Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал слова председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера о том, что действующий контракт на транзит газа может быть продлен в условиях экономической целесообразности.

Сайт kp.ru писал, что российская сторона пока не получала от Украины конкретных предложений по заключению соглашения на своп топлива.

В ответ на такие заявления Витренко обвинил "Газпром" в несоблюдении контрактных обязательств. По его мнению, Россия должна поставлять Украине пять миллиардов кубометров газа в год по цене немецкого рынка.

"Господин Миллер рассказывает о готовности вести переговоры о каких-то новых поставках по цене ниже цены в Германии. То есть "Газпром" не хочет поставлять газ по более высокой цене, а хочет по более низкой цене. Кто-то в это верит?", - написал Витренко у себя на странице в Facebook.

Он также заявил, что "Нафтогаз" якобы еще в 2018 году предлагал России заменить транзит газа на своп в качестве альтернативы.

ИСТОЧНИК KP.RU