2019-06-28T20:34:27+03:00
Политика

В "Нафтогазе" ответили на предложение главы "Газпрома" по транзиту

Ранее Россия заявила о готовности продлить действующий контракт при условии целесообразности такого решения
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В «Нафтогазе» прокомментировали предложение «Газпрома» по транзитуВ «Нафтогазе» прокомментировали предложение «Газпрома» по транзитуФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал слова председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера о том, что действующий контракт на транзит газа может быть продлен в условиях экономической целесообразности.

Сайт kp.ru писал, что российская сторона пока не получала от Украины конкретных предложений по заключению соглашения на своп топлива.

В ответ на такие заявления Витренко обвинил "Газпром" в несоблюдении контрактных обязательств. По его мнению, Россия должна поставлять Украине пять миллиардов кубометров газа в год по цене немецкого рынка.

"Господин Миллер рассказывает о готовности вести переговоры о каких-то новых поставках по цене ниже цены в Германии. То есть "Газпром" не хочет поставлять газ по более высокой цене, а хочет по более низкой цене. Кто-то в это верит?", - написал Витренко у себя на странице в Facebook.

Он также заявил, что "Нафтогаз" якобы еще в 2018 году предлагал России заменить транзит газа на своп в качестве альтернативы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Москве неизвестные украли целую коробку карт Сбербанка
Оператор "Северного потока-2" отозвал заявку на маршрут через Данию
Автор музыки к трекам Face умер от передозировки в возрасте 18 лет
Олег Капитанов возглавил Комитет по межнациональным отношениям Петербурга
Грузинская диаспора России попросила Путина возобновить авиасообщение
Суд снизил штраф Звереву за одиночный пикет с 15 до 10 тысяч рублей
Apple планирует производить компьютеры Mac Pro в Китае
Севшему на "кресло раздора" депутату Госдумы запретили въезд в Грузию
В Госдуме оценили просьбу США к России не вмешиваться в выборы
Путин изложил Трампу позицию России по ситуации с украинскими моряками
Топ-менеджер "Рольфа" отправлен под домашний арест
Ученые назвали основной фактор риска возникновения рака груди
Сбой в работе сервисов "Яндекс" устранен
Украинский Госстат назвал регионы, где самые высокие долги по зарплате
Путин пригласил Макрона на торжества по случаю 75-летия Победы
Путин и Мэй обсудили дело Скрипалей