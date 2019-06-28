Автор музыки к трекам Face умер от передозировки в возрасте 18 лет

СЕГОДНЯ 21:02 2019-06-28T21:03:53+03:00

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Битмейкер Джейкоб Туресон, известный как Hella Sketchy, скончался от передозировки наркотиками в возрасте 18 лет. Перед этим музыкант несколько недель провел в коме.

Джейкоба нашли в бессознательном состоянии еще 13 июня. Тогда его откачали и увезли в реанимацию, но спасти парня не удалось. По словам его отца Эрика Туресона, смерть наступила в четверг, 27 июня, в 5:11 утра (26 июня 21:11 по мск) в одной из больниц Техаса.

Джейкоба нашли без сознания две недели назад

"Ни за что на свете я не мог представить, что все закончится так. Опиоидная эпидемия может затронуть каждого <...>. Мы любим тебя Джейкоб. Больше, чем можно выразить словами", - написал отец Hella Sketchy в Twitter.

За свою короткую жизнь Туресон успел поработать со множеством известных артистов по всему миру. Так, например, он писал музыку к трекам Big Baby Tape, Tay-K, Lil Tracy и Ugly God, а также поучаствовать в создании мини-альбома Face "Playboy".

Музыкант провел в коме 14 дней

Сайт kp.ru писал, что несколькими годами ранее в возрасте 21 года скончался рэпер Lil Pip. Причиной его смерти также стала передозировка наркотиками.

ИСТОЧНИК KP.RU