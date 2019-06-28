В Кремле оценили дружелюбный настрой Мэй на встрече с Путиным

СЕГОДНЯ 21:45 2019-06-28T21:45:26+03:00

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Встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй на полях саммита G20 в Осаке стала положительным знаком в условиях того, что стороны уже давно не осуществляли контакты на высшем уровне. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Тереза Мэй во время переговоров демонстрировала довольно позитивный настрой. Она также была довольно откровенна во время обсуждения дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей.

"Нам весьма импонировал дружелюбный и конструктивный настрой премьер-министра Великобритании, которая четко давала понять о готовности искать механизмы для активизации торгово-экономического сотрудничества между двумя странами", - сказал представитель Кремля в эфире телеканала "Россия 24".

Сайт kp.ru писал, что, не считая пятничной встречи на саммите "Большой двадцатки", Путин и Мэй виделись всего раз - в 2016 году. Тогда британский премьер только заняла этот пост.

ИСТОЧНИК KP.RU