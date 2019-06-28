Редактор FT поделился впечатлениями от интервью с Путиным

СЕГОДНЯ 22:15 2019-06-28T22:15:46+03:00

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Редактор британской газеты Financial Times Лайонел Барбер поделился своими впечатлениями от недавнего интервью с президентом России Владимиром Путиным.

Сайт kp.ru писал, что в общении с журналистом глава государства рассказал, в чем солидарен со своим американским коллегой Дональдом Трампом, в чем ошибка канцлера ФРГ Ангелы Меркель, и кто на самом деле поддерживает венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

"Он очень спокойный и собранный человек, который смотрит прямо сквозь тебя", — охарактеризовал Владимира Путина Барбер.

При этом он назвал президента России довольно непростым собеседником, весьма "уклончивым и подкалывающим". Также журналист весьма пожалел, что однажды перебил главу государства. По мнению редактора FT, такой поступок был равноценен брошенному вызову.

"Глядя сквозь меня, он сказал: "Хм, мы так хорошо ладили. Все начиналось так хорошо", - поделился воспитаниями интервьюер.

В целом же, по словам Барбера, общение прошло в очень дружелюбной атмосфере, и даже этот инцидент не повлиял на нее, передает LBC.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/717186" frameborder="0"></iframe> Перед саммитом G20 Путин дал интервью британской газете Financial Times.

ИСТОЧНИК KP.RU