2019-06-28T22:15:46+03:00
Политика

Редактор FT поделился впечатлениями от интервью с Путиным

Лайонел Барбер назвал президента России непростым собеседником, который "смотрит прямо сквозь тебя"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Владимир Путин дал интервью газете The Financial TimesВладимир Путин дал интервью газете The Financial TimesФото: REUTERS
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Редактор британской газеты Financial Times Лайонел Барбер поделился своими впечатлениями от недавнего интервью с президентом России Владимиром Путиным.

Сайт kp.ru писал, что в общении с журналистом глава государства рассказал, в чем солидарен со своим американским коллегой Дональдом Трампом, в чем ошибка канцлера ФРГ Ангелы Меркель, и кто на самом деле поддерживает венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

"Он очень спокойный и собранный человек, который смотрит прямо сквозь тебя", — охарактеризовал Владимира Путина Барбер.

При этом он назвал президента России довольно непростым собеседником, весьма "уклончивым и подкалывающим". Также журналист весьма пожалел, что однажды перебил главу государства. По мнению редактора FT, такой поступок был равноценен брошенному вызову.

"Глядя сквозь меня, он сказал: "Хм, мы так хорошо ладили. Все начиналось так хорошо", - поделился воспитаниями интервьюер.

В целом же, по словам Барбера, общение прошло в очень дружелюбной атмосфере, и даже этот инцидент не повлиял на нее, передает LBC.

Перед саммитом G20 Путин дал интервью британской газете Financial Times.

ИСТОЧНИК KP.RU

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