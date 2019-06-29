«Он прекрасный парень»: американский лидер Дональд Трамп о президенте России Владимире Путине
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал своего российского коллегу Владимира Путина "прекрасным парнем", а состоявшуюся накануне встречу на саммите G20 в японской Осаке "отличной".
"Я думаю, он прекрасный парень. Я считаю, у нас была отличная встреча", - заявил президент США обозревателю ВГТРК Павлу Зарубину.
По словам Трампа, они с Владимиром Путиным в ходе переговоров многого достигли. "У нас должна быть торговля – между Россией и США, двумя великими странами, - отметил американский лидер. - Вчера была прекрасная встреча. Он необычайный человек. Спасибо большое".
Напомним, как писал сайт kp.ru, встреча российского и американского лидеров прошла накануне на полях саммита «Большой двадцати» в японской Осаке. Трамп и Путин в ходе переговоров обсудили вопросы как вопросы двусторонних отношений, так и международную повестку. В частности, они затронули ситуацию на Украине, в Сирии, Венесуэле и Иране. Беседа Владимира Путина с Дональдом Трампом длилась около полутора часов.
В Осаке началась встреча Путина и Трампа.Дмитрий СМИРНОВ
ИСТОЧНИК KP.RU