2019-06-29T09:35:34+03:00
Политика

«Он прекрасный парень»: американский лидер Дональд Трамп о президенте России Владимире Путине

Накануне главы США и России провели встречу на полях саммита G20 в Осаке [видео]
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Президенты России и США Владимир Путин и Дональд ТрампПрезиденты России и США Владимир Путин и Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал своего российского коллегу Владимира Путина "прекрасным парнем", а состоявшуюся накануне встречу на саммите G20 в японской Осаке "отличной".

"Я думаю, он прекрасный парень. Я считаю, у нас была отличная встреча", - заявил президент США обозревателю ВГТРК Павлу Зарубину.

По словам Трампа, они с Владимиром Путиным в ходе переговоров многого достигли. "У нас должна быть торговля – между Россией и США, двумя великими странами, - отметил американский лидер. - Вчера была прекрасная встреча. Он необычайный человек. Спасибо большое".

Напомним, как писал сайт kp.ru, встреча российского и американского лидеров прошла накануне на полях саммита «Большой двадцати» в японской Осаке. Трамп и Путин в ходе переговоров обсудили вопросы как вопросы двусторонних отношений, так и международную повестку. В частности, они затронули ситуацию на Украине, в Сирии, Венесуэле и Иране. Беседа Владимира Путина с Дональдом Трампом длилась около полутора часов.

В Осаке началась встреча Путина и Трампа.Дмитрий СМИРНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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