В Раде назвали министра иностранных дел Павла Климкина позором украинской дипломатии

СЕГОДНЯ 10:08 2019-06-29T10:08:27+03:00

Депутат Николай Скорик считает, что глава ведомства позорит страну как внешним видом, так и результатами своей работы

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Глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин позорит государственную дипломатию. Об этом заявил депутат Верховной рады Николай Скорик.

«Я считаю, что Климкин - это вообще позор украинской дипломатии, начиная с внешнего вида и заканчивая результатами его работы, - сказал он в эфире телеканала «Ньюзван».

Скорик также добавил, что объявление внеочередных парламентских выборов для президента Украины Владимира Зеленского важно, поскольку Рада недееспособна и без нее президент не может поменять министра иностранных дел, генпрокурора и руководство Службы безопасности Украины.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Климкин подал заявление об отставке сразу после инаугурации Зеленского. Согласно законодательству страну, за это должны были проголосовать депутаты Рады, однако при рассмотрении данного вопроса не набралось необходимого числа голосов.

ИСТОЧНИК KP.RU