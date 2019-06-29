Путин прокомментировал ситуацию с делом Голунова
Президент России Владимир Путин назвал произволом ситуацию с делом журналиста Ивана Голунова. Об этом он заявил в субботу на итоговой пресс-конференции саммита G20 в Осаке.
«Что касается ситуации с Голуновым, там не несправедливость, там произвол, - сказал он. - Это просто произвол, он должен быть расследован и должны быть приняты соответствующие решения по этому вопросу".
Напомним, как писал сайт kp.ru, Иван Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы. По словам полицейских, при себе, а также в его съемной квартире журналиста были обнаружены наркотики. В связи с этим ему предъявили обвинение в покушении на попытку сбыта наркотиков. 8 июня суд принял решение отправить журналиста под домашний арест на 2 месяца.
Однако уже 11 июня было официально объявлено о закрытии данного дела. Все обвинения с журналиста Ивана Голунова были сняты.
Путин проводит итоговую пресс-конференцию на G20.
ИСТОЧНИК KP.RU