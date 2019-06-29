2019-06-29T12:48:07+03:00
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с делом Голунова

Президент России назвал данный инцидент произволом [видео]
Марина ВЕНЦОВА
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Путин назвал произволом ситуацию с делом ГолуноваПутин назвал произволом ситуацию с делом ГолуноваФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент России Владимир Путин назвал произволом ситуацию с делом журналиста Ивана Голунова. Об этом он заявил в субботу на итоговой пресс-конференции саммита G20 в Осаке.

«Что касается ситуации с Голуновым, там не несправедливость, там произвол, - сказал он. - Это просто произвол, он должен быть расследован и должны быть приняты соответствующие решения по этому вопросу".

Напомним, как писал сайт kp.ru, Иван Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы. По словам полицейских, при себе, а также в его съемной квартире журналиста были обнаружены наркотики. В связи с этим ему предъявили обвинение в покушении на попытку сбыта наркотиков. 8 июня суд принял решение отправить журналиста под домашний арест на 2 месяца.

Однако уже 11 июня было официально объявлено о закрытии данного дела. Все обвинения с журналиста Ивана Голунова были сняты.

Путин проводит итоговую пресс-конференцию на G20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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