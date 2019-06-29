2019-06-29T13:41:39+03:00
Политика

Путин: действия России в отношении партнеров всегда будут зеркальными

Российский лидер отметил, что у Москвы нет «намерений совершать какие бы то ни было агрессивные действия в отношении кого бы то ни было» [видео]
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Путин заявил, что действия России в отношении партнеров всегда будут зеркальнымиПутин заявил, что действия России в отношении партнеров всегда будут зеркальнымиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин заявил, что действия Москвы в отношении других стран всегда будут носить зеркальный характер. Об этом он сообщил в субботу на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Осаке.

"Хочу обратить ваше внимание на то, что наши действия в отношении партнеров всегда будут зеркальными, как к нам относятся, так и мы будем ко всем относиться, - заявил президент РФ. - Хочу, чтобы все это запомнили".

При этом Путин прокомментировал слова премьера Великобритании Терезы Мэй о том, что восстановление отношений с РФ невозможно до тех пор, пока Москва не прекратит агрессивную политику. Российский лидер подчеркнул, что у Москвы нет «намерений совершать какие бы то ни было агрессивные действия в отношении кого бы то ни было».

Президент России, как ранее писал сайт kp.ru, сообщил, что британский премьер настроена жестко по инциденту вокруг Скрипалей.

Путин проводит итоговую пресс-конференцию на G20.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Путин и Абэ отметили налаживание диалога по мирному договору
Путин прокомментировал приглашение иностранных лидеров на 75-летие Победы
Трамп: США нечестно повели себя по отношению к Турции в ситуации с С-400
Путин: вопрос с украинскими моряками будет решен в спокойном режиме
Путин прокомментировал ситуацию с делом Голунова
Путин и Абэ в начале встречи в Осаке заявили о намерении обсудить вопрос заключения мирного договора
Сергей Митрохин обвинил Любовь Соболь в провокации
МЮ хочет заполучить Ивана Ракитича
Путин ответил на слова Элтона Джона об отношении к ЛГБТ-сообществу в России
Путин уверен, что нужно восстанавливать полноформатные отношения с Великобританией
Трамп серьезно обдумает приглашение приехать в Москву на 75-летие Победы
Трамп: прямых улик причастности принца Мухаммеда к убийству Джамаля Хашкаджи нет
Путин: тема задержанных в России украинских моряков поднималась в беседах в Трампом
Путин прокомментировал итоги саммита G20 в Осаке
Ангела Меркель прокомментировала недавние приступы дрожи
В Раде назвали министра иностранных дел Павла Климкина позором украинской дипломатии
В Стамбуле подросток поймал выпавшую из окна двухлетнюю девочку
Пушков оценил слова Порошенко о встрече Путина и Трампа
«Он прекрасный парень»: американский лидер Дональд Трамп о президенте России Владимире Путине
Во Франции жара побила исторический рекорд
Лидеры КНР и США решили возобновить торговые переговоры и не вводить новые пошлины
В КНДР положительно оценили идею встречи Ким Чен Ына и Трампа
Эрдоган: отсрочки в поставках С-400 в Турцию нет