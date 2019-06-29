Путин: действия России в отношении партнеров всегда будут зеркальными

СЕГОДНЯ 13:41 2019-06-29T13:41:39+03:00

Российский лидер отметил, что у Москвы нет «намерений совершать какие бы то ни было агрессивные действия в отношении кого бы то ни было» [видео]

Изменить размер текста: A A

Президент России Владимир Путин заявил, что действия Москвы в отношении других стран всегда будут носить зеркальный характер. Об этом он сообщил в субботу на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Осаке.

"Хочу обратить ваше внимание на то, что наши действия в отношении партнеров всегда будут зеркальными, как к нам относятся, так и мы будем ко всем относиться, - заявил президент РФ. - Хочу, чтобы все это запомнили".

При этом Путин прокомментировал слова премьера Великобритании Терезы Мэй о том, что восстановление отношений с РФ невозможно до тех пор, пока Москва не прекратит агрессивную политику. Российский лидер подчеркнул, что у Москвы нет «намерений совершать какие бы то ни было агрессивные действия в отношении кого бы то ни было».

Президент России, как ранее писал сайт kp.ru, сообщил, что британский премьер настроена жестко по инциденту вокруг Скрипалей.

Путин проводит итоговую пресс-конференцию на G20.

ИСТОЧНИК KP.RU