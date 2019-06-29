Путин и Абэ отметили налаживание диалога по мирному договору

СЕГОДНЯ 14:12 2019-06-29T14:18:45+03:00

Путин и Абэ на переговорах в Осаке отметили налаживание диалога по мирному договору Фото: REUTERS

Президент России добавил, что переговоры по этой чувствительной теме будут продолжены

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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ заявил о том, что он и премьер Японии Синдзо Абэ отметили налаживание предметного диалога по мирному договору.

"Разумеется, мы с господином Абэ обсудили вопросы, касающиеся проблемы мирного договора, отметили в позитивном ключе, что министры иностранных дел двух стран наладили предметный диалог по этой непростой и чувствительной для обеих стран теме", - сказал российский лидер. При этом, добавив, что диалог по этой чувствительной теме будет продолжен.

Со своей стороны, Абэ подчеркнул решительность в достижении результата. «Мы твердо намерены прийти к заключению мирного договора, - сказал он. - Для этого необходимо делать настойчивые шаги, которые мы можем делать с нашей твердой волей».

Сайт kp.ru писал, что до начала переговоров Путин и Абэ заявили о намерении поговорить о заключении мирного договора. Российский президент также отметил, что в ходе встречи будет рад возможности поговорить по всему комплексу отношений между странами.

Путин и Абэ провели пресс-конференцию по итогам двусторонних переговоров в Осаке.

ИСТОЧНИК KP.RU