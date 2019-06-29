США разрешат Huawei приобретать продукцию американского производства

СЕГОДНЯ 15:13 2019-06-29T15:13:33+03:00

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что речь идет об оборудовании, которое "не представляет большую угрозу для национальной безопасности" страны

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США разрешат китайской компании Huawei приобретать продукцию американского производства. Об этом заявил президент США Дональд Трамп по итогам переговоров председателем КНР Си Цзиньпином.

"Компании США могут продавать свое оборудование Huawei. Мы говорим об оборудовании, которое не представляет большую угрозу для национальной безопасности", - сказал Трамп на пресс-конференции по итогам саммита "Большой двадцатки" в японской Осаке.

Трамп также отметил, что в ходе переговоров с Си Цзиньпином обсуждалась проблема обеспечения национальной безопасности. Президент США заявил, что вопрос выведения Huawei из черного списка будет обсуждаться в ближайшие дни. "Завтра или во вторник состоится заседание, на котором будет рассматриваться вопрос выведения Huawei из черного списка", - заключил Трамп.

В мае этого года компания Huawei была внесена в "черный список" министерства торговли США. Причиной этому стало введение режима чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. В Китае, в свою очередь, этот шаг назвали проявлением "беспричинного давления" и "экономической травли".

ИСТОЧНИК KP.RU