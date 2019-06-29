Трамп заявил, что будет придерживаться принципа "одного Китая" в тайваньском вопросе

СЕГОДНЯ 15:35 2019-06-29T15:35:32+03:00

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Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что будет придерживаться принципа "одного Китая" при обсуждении тайваньского вопроса. Об этом говорится в заявлении, сделанном по итогам переговоров и распространенном Центральным телевидением КНР.

"Я серьезно отношусь к озабоченности китайской стороны тайваньским вопросом, США продолжат придерживаться принципа "одного Китая", - заявил Трамп. В сообщении китайского телевидения также отмечается, что Си Цзиньпин, в свою очередь, изложил в ходе встречи принципиальную позицию Пекина по тайваньскому вопросу.

Отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией Тайвань прервались в 1949 году, когда потерпевшие поражение в гражданской войне силы Китайской национальной партии ("Гоминьдан") во главе с Чан Кайши перебрались на остров. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

В Пекине неоднократно заявляли, что проблема Тайваня является наиболее чувствительной в отношениях США и КНР. В частности, власти КНР неоднократно выражали протест США из-за поставок оружия Тайбэю.

ИСТОЧНИК KP.RU