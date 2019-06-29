Новак: Россия считает целесообразным продление сделки ОПЕК+ на девять месяцев

СЕГОДНЯ 16:01 2019-06-29T16:01:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Россия считает целесообразным продление сделки ОПЕК+ на девять месяцев, поскольку выход из нее в зимний период будет затруднен из-за сезонного падения спроса. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак.

"Мы обсудим это 1-2 июля. Но нам кажется более целесообразным пройти зимний период также в рамках соглашения, то есть ближе быть, наверное, к девяти месяцам, потому что в зимний период трудно выходить из сделки, когда падает спрос, а в летний период спрос повышается. Поэтому, скорее всего, более целесообразно продлевать сделку на девять месяцев", - приводит агентство РИА Новости слова Новака.

Ранее в ходе саммита "Большой двадцатки" президент России Владимир Путин заявил, что в ходе встречи с наследным принцем Саудовской Аравии стороны согласовали единую позицию по будущему сделки ОПЕК+ и будут выступать за ее продление с текущим объемом сокращения добычи нефти. В частности, российский лидер заявил, что соглашение может быть продлено на полгода или девять месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU