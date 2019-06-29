2019-06-29T16:42:24+03:00
В мире

Россия и Япония обсуждают вопрос о свободном передвижении граждан между Сахалином и Хоккайдо

Как заявили в МИД РФ, данные переговоры пока официально не начаты, однако стороны "обсуждают вопрос создания такого режима"
Александр ДЖУМАЕВ
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Как заявили в МИД РФ, данные переговоры пока официально не начаты, однако стороны "обсуждают вопрос создания такого режима"Как заявили в МИД РФ, данные переговоры пока официально не начаты, однако стороны "обсуждают вопрос создания такого режима"Фото: Иван ВИСЛОВ
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Власти России и Японии обсуждают возможность введения режима свободного передвижения граждан между Сахалином и префектурой Хоккайдо. Об этом заявил заместитель главы МИД России Игорь Моргулов.

"Мы продолжим переговоры по российскому предложению о режиме свободного передвижения между жителями Сахалинской области и префектурой Хоккайдо", - приводит ТАСС слова Моргулова. При этом дипломат отметил, что "эти переговоры сейчас официально не начаты, но мы обсуждаем вопросы создания такого режима"; по его словам, работа в этом направлении "будет продолжена".

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что власти страны планируют смягчить визовый режим для предпринимателей из России. Он также отметил, что к 2023 году совместный туристический поток должен увеличиться в два раза по сравнению с нынешним уровнем, до 400 тысяч человек в год

ИСТОЧНИК KP.RU

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